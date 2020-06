Vučić: Planirana rekonstrukcija više putnih pravaca na području Pazara

Novi magazin pre 4 sata | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u planu izgradnja ili rekonstrukcija više putnih pravaca na širem području Novog Pazara, od čega je samo za rekonstrukciju puta između Raške i Novog Pazara ovojeno oko 12 miliona evra.

Vučić je prilikom obilaska putnog pravca Karajukića bunari - Raška, koji je u izgradnji, rekao da će osim više lokalnih putnih pravaca narednih meseci biti potpisan ugovor za izgradnju puta od Požege do Brnjice a zatim i do Boljara. "To znači dolazak kompanija, dolazak investitora. Tada će vam biti blizu i Beograd i Sarajevo", rekao je Vučić. On je rekao da građani treba da izmere "od 1945. godine naovamo pa kad vide ko je koliko uradio da po tome sude a ne po