Kako doći kolima do Grčke? Zbog zatvorenih granica Severne Makedonije i Crne Gore srpski turisti imaju samo jednu opciju

Blic pre 5 sati

Srbi se uveliko spremaju da posle 15. juna, kada će Grčka početi da prima turiste iz 29 zemalja, krenu na more i letovanje.

Međutim, ove godine će osim korone imati dodatni problem, a to je način na koji će stići do omiljenih letovališta. Velika većina srpskih turista u Grčku putuje privatnim automobilima ili autobusima turističkih agencija. Međutim, 15. juna bi problem mogle da predstavljaju zatvorene granice pojedinih zemalja. Naime, u ovom trenutku je iz Srbije do Grčke kolima moguće doći samo preko Bugarske, dok su druga dva pravca, omiljeni preko Severne Makedonije, i najređi preko