U Severnoj Makedoniji vraćen policijski čas zbog porasta zaraženih

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Vlada Severne Makedonije odlučila da vrati policijski čas zbog dodatnog širenja virusa u kritičnim regionima zemlje i sprečavanja širenja van tih regiona, izjavio je večeras ministar zdravlja Venko Filipče.

On je rekao da trenutno ima nekoliko lokacija u zemlji gde se virus brzo širi i da su najčešći razlozi za to nepoštovanje preventivnih mera – grupisanje građana na porodičnim okupljanjima i proslavama (najvećim delom ramazanske iftarske večere i proslava Bajrama), nenošenje zaštitne opreme, nepoštovanje mera zaštite u prevozu i radnim organizacijama. Filipče je precizirao da su to razlozi za porast broja novooblelih u Skoplju, kumanovsko-lipkovskom regionu, Tetovu