Sudan: 63 ljudi umrlo od gladi za nedelju dana u okupiranom gradu El Fašer

Šezdeset troje ljudi je u proteklih nedelju dana umrlo od gladi u okupiranom gradu El Fašer u Sudanu, saopštio je danas zvaničnik ministarstva zdravlja te zemlje.

Zvaničnik je dodao da su većina umrlih žene i deca. Grad El Fašer u regionu Severni Darfur je proteklih godinu dana pod opsadom odmetnute vojne jedinice Snage za brzu podršku (RSF), koja s Vojskom od aprila 2023. godine ratuje za vlast u Sudanu. Glad je u tom gradu proglašena iste godine, a u kampu blizu njega od gladi svakodnevno umire između petoro i sedmoro dece. El Fašer je skoro potpuno izolovan, a hrana je izrazito skupa te jedan kilogram brašna košta 16