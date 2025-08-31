Crveni tepih za ruskog lidera: Putin stigao u Kinu, da li dolazi kraj američkoj dominaciji?

Mondo pre 7 sati  |  Uroš Matejić
Ruski predsednik Vladimir Putin doputovao je u kineski lučki grad Tjenđin kako bi prisustvovao regionalnom sigurnosnom samitu gde Kina želi da ojača otpor zapadnom uticaju u međunarodnim poslovima.

Putin je stigao u retku četvorodnevnu posetu svom najbližem savezniku i najvećem trgovinskom partneru. Na pisti su ga dočekali visoki gradski zvaničnici, a dobrodošlica je uključivala crveni tepih. Pogledajte fotografije dolaska Vladimira Putina u Kinu: Kineska državna televizija CCTV saopštila je da su odnosi između Pekinga i Moskve trenutno "najbolji u istoriji" i da su postali "najstabilniji, najzreliji i strateški najvažniji među svim glavnim zemljama". Kineski
