(VIDEO) Crveni tepih i limuzine za Putina i Modija u Kini

Ruski predsednik Vladimir Putin stigao je u nedelju u severni kineski lučki grad Tjencin, javili su kineski i ruski državni mediji, na regionalni samit o bezbednosti za koji Kina očekuje da će se suprotstaviti zapadnom uticaju u globalnim odnosima.

Na početku četvorodnevne posete ruskom susedu i najvećem trgovinskom partneru, Putina su najviši zvaničnici grada dočekali crvenim tepihom, prema prenosu događaja koji je uživo emitovala ruska novinska agencija TASS. Veze između Kine i Rusije su „najbolje u istoriji“ i postale su „najstabilnije, najzrelije i strateški značajne među glavnim zemljama“, saopštio je kineski državni emiter CCTV u izveštaju o dolasku. Predsednik Kine Si Đinping će u Tjencinu ugostiti oko