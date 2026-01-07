"Korišćenje američke vojske je uvek opcija" Tramp kuje plan kako da zauzme novu metu?! Oglasila se Bela kuća: "Izjave lidera NATO ga nisu odvratile"

Blic pre 41 minuta
"Korišćenje američke vojske je uvek opcija" Tramp kuje plan kako da zauzme novu metu?! Oglasila se Bela kuća: "Izjave lidera…
Zvaničnici administracije tvrde da je ostrvo ključno za SAD zbog svojih nalazišta minerala načini za sticanje Grenlanda aktivno razmatraju u Ovalnom kabinetu Američki predsednik Donald Tramp i njegov tim razmatraju opcije za preuzimanje Grenlanda, a korišćenje američke vojske u ostvarivanju tog cilja je uvek opcija, saopštila je juče Bela kuća. Trampova ambicija da stekne Grenland kao strateško američko čvorište na Arktiku, gde postoji sve veće interesovanje Rusije
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Američki saveznik se odredio po pitanju američke aneksije: Budućnost Grenlanda se mora odrediti na jedan način (video)

Američki saveznik se odredio po pitanju američke aneksije: Budućnost Grenlanda se mora odrediti na jedan način (video)

Kurir pre 1 minut
Bela kuća: Tramp i njegov tim razmatraju opcije za Grenland

Bela kuća: Tramp i njegov tim razmatraju opcije za Grenland

Politika pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOBela kućaRusijaGrenlandDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Američki saveznik se odredio po pitanju američke aneksije: Budućnost Grenlanda se mora odrediti na jedan način (video)

Američki saveznik se odredio po pitanju američke aneksije: Budućnost Grenlanda se mora odrediti na jedan način (video)

Kurir pre 1 minut
"Melanija mrzi kad to radim" Tramp je otkrio šta njegovoj supruzi najviše smeta: "Rekla je da prestanem sa tim"

"Melanija mrzi kad to radim" Tramp je otkrio šta njegovoj supruzi najviše smeta: "Rekla je da prestanem sa tim"

Blic pre 6 minuta
Ministar spoljnih poslova Venecuele zahvalio Rusiji na pozivu za oslobađanje Madura

Ministar spoljnih poslova Venecuele zahvalio Rusiji na pozivu za oslobađanje Madura

Politika pre 1 minut
Amerika slomila, ko plaća – videće se

Amerika slomila, ko plaća – videće se

Radar pre 1 sat
"Od srca vam čestitam rođenje Hristovo" Putin čestitao Božić pravoslavnim vernicima

"Od srca vam čestitam rođenje Hristovo" Putin čestitao Božić pravoslavnim vernicima

Blic pre 1 sat