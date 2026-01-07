Predstavnici Danske i Grenlanda traže razgovor sa američkim državnim sekretarom, Rubio pristao

Beta pre 1 sat

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je danas da će se sledeće sedmice sastati sa predstanicima Danske, zabrinutim zbog želje predsednika SAD Donalda Trampa da "SAD preuzmu" to ogromno arktičko ostrvo koje pripada Danskoj, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Rubio je ovo rekao novinarima posle sastanka iza zatvorenih vrata sa američkim senatorima o tome.

Predstavnici Danske - članice i Evropske unije i NATO-a, a i oredstavnici autonomne trritorije Danske - ostrva Grenlanda, danas su tražili sastanak s Rubiom.

Ostrvo Grenland, na krajnjem severu Atlantskog okeana, bliže SAD nego Evropi, strateški je važno i ima veliki rudni potencijal.

Zabrinutost za budućnost Grenlanda je oživela pošto je Tramp u subotu, 3. januara, upotrebio vojnu silu protiv Venecuele, a ranije je Bela kuća saopštila da je u vezi s Grenlandom korišćenje američke vojske "uvek opcija".

Više evropskih lidera odbacilo je Trampov zahtev da SAD preuzmu Grenland, a on to traži navodno iz "strateških razloga".

Rubio je danas izjavio: "Ako predsednik identifikuje pretnju po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država, svaki predsednik zadržava opciju da je rešava vojnim sredstvima".

Potom je dodao: "Kao diplomata, a to je ono što sam ja sada, i ono na čemu mi radimo, uvek radije biramo da stvari rešavamo na različite načine, što je uključuje i Venecuelu".

Takođe danas, a pre izjave Rubia, ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro je rekao da mu je Rubio u telefonskom razgovoru kazao da "otpisuje mogućnost invazije" na Grenland.

Baro će danas o tom arktičkom ostrvu razgovarati sa svojim kolegama - ministrima spoljnih poslova Nemačke i Poljske, prenosi BBC.

Premijerka Danske Mete Frederiksen je ove nedelje upozorila da bi američko preuzimanje Grenlanda "značilo kraj NATO saveza".

Lideri Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Španije i Velike Britanije pridružili su se njenoj izjavi, ističući da Grenland bogat rudom pripada tamošnjem narodu.

U njihovom saopštenju se naglašava suverenitet Grenlanda, koji je autonomna teritorija Danske i deo NATO saveza.

Još od svog svog prvog predsedničkog mandata (2017-2021), Tramp iznosi ideju o preuzimanju Grenlanda, tvrdeći da SAD treba da kontrolišu najveće ostrvo na svetu da bi osigurale svoju bezbednost, jer su suočene sa navodno rastućim pretnjama iz Kine i Rusije u obalsti Severnog pola koji zbog višegodišnjeg topljenja leda postaje sve važnija pomorska ruta.

Upad SAD u Venecuelu i bombardovanje Karakasa prošlog vikenda dodatno su pojačali strahovanja širom Evrope, a Tramp i njegovi savetnici su poslednjih dana ponovili njegovu želju da "preuzme" Grenland preko kojeg i kraj kojeg vodi pristup Arktiku i Severnom Atlantiku, a i Severnoj Americi.

(Beta, 07.01.2026)

Povezane vesti »

"Koristićemo vojnu: Silu!" Tramp kuje novi plan, obračun Rusije i SAD u Atlantiku, Kina gnevna: Hitan tajni sastanak u Evropi…

"Koristićemo vojnu: Silu!" Tramp kuje novi plan, obračun Rusije i SAD u Atlantiku, Kina gnevna: Hitan tajni sastanak u Evropi, pojačava se vojno prisustvo

Blic pre 1 sat
Bela kuća: I kupovina Grenlanda na stolu, Tramp „drži sve opcije otvorenim“

Bela kuća: I kupovina Grenlanda na stolu, Tramp „drži sve opcije otvorenim“

Nedeljnik pre 2 sata
Amerika razmatra mogućnosti da preuzme Grenland, pa i vojno: Bela kuća

Amerika razmatra mogućnosti da preuzme Grenland, pa i vojno: Bela kuća

BBC News pre 7 sati
Prodor kineskih brodova preko Arktika, ili Trampova uzbuna zbog Sueckog kanala budućnosti

Prodor kineskih brodova preko Arktika, ili Trampova uzbuna zbog Sueckog kanala budućnosti

RTS pre 7 sati
Hitan sastanak u Danskoj oko Grenlanda! "Ako Amerika odluči da napadne, ostali bismo sami, niko neće ni prstom mrdnuti, niko…

Hitan sastanak u Danskoj oko Grenlanda! "Ako Amerika odluči da napadne, ostali bismo sami, niko neće ni prstom mrdnuti, niko nam neće pomoći"

Kurir pre 7 sati
Grenland kao "strateški dragulj": Šta to ima što Americi treba

Grenland kao "strateški dragulj": Šta to ima što Americi treba

N1 Info pre 8 sati
SAD razmatraju opcije za preuzimanje Grenlanda, uključujući i upotrebu vojske, kaže Bijela kuća

SAD razmatraju opcije za preuzimanje Grenlanda, uključujući i upotrebu vojske, kaže Bijela kuća

Slobodna Evropa pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOEvropska UnijaBBCBela kućaDanskaGrenlandDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

NA LICU MESTA „Rusi nam šalju dronove – eksplozije i sirene do 4 ujutru“: Ovako su Ukrajinci u Odesi proveli Novu godinu

NA LICU MESTA „Rusi nam šalju dronove – eksplozije i sirene do 4 ujutru“: Ovako su Ukrajinci u Odesi proveli Novu godinu

Danas pre 43 minuta
Mladić (24) zbog petardi ostao bez tri prsta, a onda je uradio nešto još gore! Tragična proslava Nove godine u Rimu: Izašao iz…

Mladić (24) zbog petardi ostao bez tri prsta, a onda je uradio nešto još gore! Tragična proslava Nove godine u Rimu: Izašao iz bolnice, pa izgubio oko

Blic pre 13 minuta
Srušio se helikopter na skijalištu u Rusiji: Ima mrtvih, let bio rizičan: Letelicom upravljao milioner?

Srušio se helikopter na skijalištu u Rusiji: Ima mrtvih, let bio rizičan: Letelicom upravljao milioner?

Blic pre 8 minuta
Predstavnici Danske i Grenlanda traže razgovor sa američkim državnim sekretarom, Rubio pristao

Predstavnici Danske i Grenlanda traže razgovor sa američkim državnim sekretarom, Rubio pristao

Danas pre 1 sat
Ko je pomogao američkoj vojsci da zapleni ruski tanker; Moskva: Brod u skladu s međunarodnim pravom

Ko je pomogao američkoj vojsci da zapleni ruski tanker; Moskva: Brod u skladu s međunarodnim pravom

RTS pre 3 minuta