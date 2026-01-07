Predstavnici Danske i Grenlanda traže razgovor sa američkim državnim sekretarom, Rubio pristao

Beta pre 1 sat

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je danas da će se sledeće sedmice sastati sa predstanicima Danske, zabrinutim zbog želje predsednika SAD Donalda Trampa da "SAD preuzmu" to ogromno arktičko ostrvo koje pripada Danskoj, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Rubio je ovo rekao novinarima posle sastanka iza zatvorenih vrata sa američkim senatorima o tome.

Predstavnici Danske - članice i Evropske unije i NATO-a, a i oredstavnici autonomne trritorije Danske - ostrva Grenlanda, danas su tražili sastanak s Rubiom.

Ostrvo Grenland, na krajnjem severu Atlantskog okeana, bliže SAD nego Evropi, strateški je važno i ima veliki rudni potencijal.

Zabrinutost za budućnost Grenlanda je oživela pošto je Tramp u subotu, 3. januara, upotrebio vojnu silu protiv Venecuele, a ranije je Bela kuća saopštila da je u vezi s Grenlandom korišćenje američke vojske "uvek opcija".

Više evropskih lidera odbacilo je Trampov zahtev da SAD preuzmu Grenland, a on to traži navodno iz "strateških razloga".

Rubio je danas izjavio: "Ako predsednik identifikuje pretnju po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država, svaki predsednik zadržava opciju da je rešava vojnim sredstvima".

Potom je dodao: "Kao diplomata, a to je ono što sam ja sada, i ono na čemu mi radimo, uvek radije biramo da stvari rešavamo na različite načine, što je uključuje i Venecuelu".

Takođe danas, a pre izjave Rubia, ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro je rekao da mu je Rubio u telefonskom razgovoru kazao da "otpisuje mogućnost invazije" na Grenland.

Baro će danas o tom arktičkom ostrvu razgovarati sa svojim kolegama - ministrima spoljnih poslova Nemačke i Poljske, prenosi BBC.

Premijerka Danske Mete Frederiksen je ove nedelje upozorila da bi američko preuzimanje Grenlanda "značilo kraj NATO saveza".

Lideri Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Španije i Velike Britanije pridružili su se njenoj izjavi, ističući da Grenland bogat rudom pripada tamošnjem narodu.

U njihovom saopštenju se naglašava suverenitet Grenlanda, koji je autonomna teritorija Danske i deo NATO saveza.

Još od svog svog prvog predsedničkog mandata (2017-2021), Tramp iznosi ideju o preuzimanju Grenlanda, tvrdeći da SAD treba da kontrolišu najveće ostrvo na svetu da bi osigurale svoju bezbednost, jer su suočene sa navodno rastućim pretnjama iz Kine i Rusije u obalsti Severnog pola koji zbog višegodišnjeg topljenja leda postaje sve važnija pomorska ruta.

Upad SAD u Venecuelu i bombardovanje Karakasa prošlog vikenda dodatno su pojačali strahovanja širom Evrope, a Tramp i njegovi savetnici su poslednjih dana ponovili njegovu želju da "preuzme" Grenland preko kojeg i kraj kojeg vodi pristup Arktiku i Severnom Atlantiku, a i Severnoj Americi.

