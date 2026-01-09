Zelenski: Sporazum o bezbednosnim garancijama sa SAD suštinski spreman

Šef ukrajinske države Volodimir Zelenski poručio je danas da je tekst o bilateralnim bezbednosnim garancijama između Kijeva i Vašingtona “suštinski spreman” da bude finaliziran sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Kijev traži, kao osnovu mirovnog rešenja, snažne garancije, koje bi obavezale SAD i druge zapadne zemlje da pomognu Ukrajini ukoliko bi ponovo bila žrtva ruskog napada. Zelenski je naveo da je sastanak ukrajinskih i američkih predstavnika u sredu u Parizu bio posvećen “kompleksnim problemima” vezanim za okončanje rata i da je Kijev ponudio rešenja. Prema rečima Zelenskog, potrebno je izvršiti snažniji pritisak na Rusiju, javlja Rojters. Zelenski je naveo da je