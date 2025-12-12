Pala sportska jedrilica kod Nikšića, stradao pilot instruktor

Danas pre 6 sati  |  Beta
U padu jedrilice na aerodromu Kapino polje kod Nikšića stradao je pilot, javili su mediji u Crnoj Gori.

Reporter Radio televizije Crne Gore (RTCG) javio je da je u padu jedrilice „Aero kluba Nikšić“ stradao instruktor kluba V.V. star 66 godina, a portal javnog servisa je objavio fotografije s uviđaja koji je u toku. Policija se još uvek nije zvanično oglasila o nesreći na malom aerodromu kod Nikšića. Podgoričke Vijesti su objavile, pozivajući se na svedočenja očevidaca saopštena policiji, da je sportska jedrilica jednosed pala pri uzletanju i da je stradali pilot,
