Savet bezbednosti UN: Izraelsko preuzimanje kontrole nad Gazom pokrenulo bi katastrofu

Danas pre 4 sati  |  Beta-AFP
Savet bezbednosti UN: Izraelsko preuzimanje kontrole nad Gazom pokrenulo bi katastrofu

Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SBUN) izrazile su danas zabrinutost povodom humanitarne krize u Pojasu Gaze na hitnom sastanku sazvanom povodom plana Izraela da okupira istoimeni glavni grad te palestinske teritorije.

Predstavnik Kine izjavio je da je „kolektivno kažnjavanje ljudi u Gazi neprihvatljivo“, dok je predstavnik Rusije upozorio na „bezobzirno intenziviranje neprijateljstva“ u tom Pojasu, gde rat traje od oktobra 2023. godine, prenela je agencija AP. ; Zvaničnik Humanitarne kancelarije UN Rameš Radžasingam izjavio je da civilima u Pojasu Gaze više „ne preti kriza gladi“, već da je ona već u toku. ; „Humanitarni uslovi su više nego užasni. Ponestalo nam je reči da ih
