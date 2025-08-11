Savet bezbednosti ujedinjenih nacija: Izraelsko preuzimanje kontrole nad Gazom pokrenulo bi katastrofu

Jenča, zamenik generalnog sekretara UN za Evropu, Centralnu Aziju i Ameriku, izjavio je na hitnoj sednici Saveta bezbednosti UN o tom planu da se u Pojasu Gaze odvija humanitarna katastrofa nezamislivih razmera.

On je rekao da preuzimanje kontrole nad gradom Gazom može da pokrene novu katastrofu u čitavom Pojasu, koja će izazvati dalje prisilno interno raseljavanje i ubijanje civila. Izraelski plan je oštro osudio i uvodničar, predstavnik Slovenije u Savetu bezbednosti i bivši ministar spoljnih poslova Samuel Žbogar. On je u govoru u ime Danske, Grčke, Francuske i Slovenije rekao da će svaki pokušaj aneksije, proširenja vojnih operacija i kršenja međunarodnog prava dodatno