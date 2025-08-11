Savet bezbednosti ujedinjenih nacija: Izraelsko preuzimanje kontrole nad Gazom pokrenulo bi katastrofu

Kurir pre 23 minuta  |  Beta
Savet bezbednosti ujedinjenih nacija: Izraelsko preuzimanje kontrole nad Gazom pokrenulo bi katastrofu

Jenča, zamenik generalnog sekretara UN za Evropu, Centralnu Aziju i Ameriku, izjavio je na hitnoj sednici Saveta bezbednosti UN o tom planu da se u Pojasu Gaze odvija humanitarna katastrofa nezamislivih razmera.

On je rekao da preuzimanje kontrole nad gradom Gazom može da pokrene novu katastrofu u čitavom Pojasu, koja će izazvati dalje prisilno interno raseljavanje i ubijanje civila. Izraelski plan je oštro osudio i uvodničar, predstavnik Slovenije u Savetu bezbednosti i bivši ministar spoljnih poslova Samuel Žbogar. On je u govoru u ime Danske, Grčke, Francuske i Slovenije rekao da će svaki pokušaj aneksije, proširenja vojnih operacija i kršenja međunarodnog prava dodatno
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Savet bezbednosti UN: Izraelsko preuzimanje kontrole nad Gazom pokrenulo bi katastrofu

Savet bezbednosti UN: Izraelsko preuzimanje kontrole nad Gazom pokrenulo bi katastrofu

Danas pre 2 sata
Predstavnici evropskih zemalja na sednici SB UN kritikovali plan Izraela o Gazi

Predstavnici evropskih zemalja na sednici SB UN kritikovali plan Izraela o Gazi

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SlovenijaUNSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiGrčkaDanskaFrancuskaGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Savet bezbednosti ujedinjenih nacija: Izraelsko preuzimanje kontrole nad Gazom pokrenulo bi katastrofu

Savet bezbednosti ujedinjenih nacija: Izraelsko preuzimanje kontrole nad Gazom pokrenulo bi katastrofu

Kurir pre 23 minuta
Antonio tajani, šef italijanske diplomatije: Širenje ofanzive i zauzimanje grada Gaze moglo pretvoriti u "Vijetnam za…

Antonio tajani, šef italijanske diplomatije: Širenje ofanzive i zauzimanje grada Gaze moglo pretvoriti u "Vijetnam za izraelske vojnike"

Kurir pre 1 sat
Rute: "Sastanak Trampa i Putina pokazaće da li je Putin ozbiljan po pitanju mira"

Rute: "Sastanak Trampa i Putina pokazaće da li je Putin ozbiljan po pitanju mira"

Telegraf pre 1 sat
Najviši vulkan u Evroaziji izbacio pepeo na visinu od 12 kilometara! Ide u ovom pravcu, može da padne na ova mesta: Aktivnost…

Najviši vulkan u Evroaziji izbacio pepeo na visinu od 12 kilometara! Ide u ovom pravcu, može da padne na ova mesta: Aktivnost se ne smiruje

Blic pre 2 sata
U Turskoj zemljotres magnitude 6,1, četvoro povređenih, velika šteta

U Turskoj zemljotres magnitude 6,1, četvoro povređenih, velika šteta

Danas pre 2 sata