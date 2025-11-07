Ukrajinci objavili snimak napada na skladišta nafte na Krimu; čeka se susret Trampa i Orbana u Beloj kući

Rat u Ukrajini – 1353. dan. Oružane snage Ukrajine objavile su video-snimak napada bespilotnim letelicama na više ruskih energetskih objekata na Krimu. Američki predsednik Donald Tramp danas se sastaje sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Očekuje se da će dvojica lidera razgovarati o zavisnosti Mađarske od ruske nafte.

Sirski: Ukrajina pojačava napade na Dobropolje da bi smanjila pritisak na Pokrovsk Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski izjavio je da ukrajinske snage pojačavaju napade na ruske snage oko istočnog ukrajinskog grada Dobropolja kako bi smanjile pritisak na ugroženi centar Pokrovska u Donjecku. Sirski je naveo da su ukrajinske snage uglavnom fokusirane na obezbeđivanje linija logistike i potiskivanje ruskih trupa, preneo je Rojters. Rusko