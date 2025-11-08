Ruski napredak u Donjecku: Vojska prekinula vezu između Limana i Izjuma

Kurir pre 45 minuta  |  TV Front
Ruski napredak u Donjecku: Vojska prekinula vezu između Limana i Izjuma

Rusija je presekla putnu vezu između Limana i Izjuma i nastavlja napredovanje duž istočnog fronta.

Prema najnovijim izveštajima, ruske snage su ušle u južne delove Limana i zauzele delove Drobiševa, dok se ukrajinska odbrana povlači prema poslednjim uporištima u Stavkama. Istovremeno, Moskva širi prisustvo kod Kupjanska i napreduje ka Seversku. Ruski izvori sa terena javljaju da su Oružane snage RF uspele da preseku liniju komunikacije između Limana i Izjuma. Istovremeno, ruska vojska je sa juga ušla u dodatne delove Limana i probila ukrajinske položaje u pravcu
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Umesto da sa češkog parlamenta bude skinuta jedna zastava Ukrajine, pojavilo se – pet novih

Umesto da sa češkog parlamenta bude skinuta jedna zastava Ukrajine, pojavilo se – pet novih

Danas pre 2 sata
Nemački general: Ruski napad na NATO moguć u svakom trenutku, zavisi od tri faktora

Nemački general: Ruski napad na NATO moguć u svakom trenutku, zavisi od tri faktora

Danas pre 3 sata
„Trenutak kada se Putinova vlast realno mogla slomiti je prošao“: Sumorne prognoze istaknutog kritičara Kremlja

„Trenutak kada se Putinova vlast realno mogla slomiti je prošao“: Sumorne prognoze istaknutog kritičara Kremlja

Danas pre 5 sati
Moskva traži od Vučića da objasni izjavu o prodaji municije, Srbija odmah odgovorila

Moskva traži od Vučića da objasni izjavu o prodaji municije, Srbija odmah odgovorila

Slobodna Evropa pre 1 dan
Orban: SAD dale puno izuzeće Mađarskoj od sankcija na uvoz ruske nafte i gasa

Orban: SAD dale puno izuzeće Mađarskoj od sankcija na uvoz ruske nafte i gasa

Vesti online pre 1 dan
Orban izjavio da je Mađarska od SAD dobila izuzeće od sankcija na ruske energente

Orban izjavio da je Mađarska od SAD dobila izuzeće od sankcija na ruske energente

Slobodna Evropa pre 1 dan
RAT U UKRAJINI U Kijevu i nizu regiona proglašena uzbuna zbog pretnje od balističkih napada

RAT U UKRAJINI U Kijevu i nizu regiona proglašena uzbuna zbog pretnje od balističkih napada

Euronews pre 1 dan

Ključne reči

MoskvaRusijaDonjeckRat u Ukrajiniruska vojskaLimanizjum

Svet, najnovije vesti »

Kopao bazen u dvorištu, pa našao zlato! Ne, stvarno! Brže bolje pozvao nadležne, ali je onda stiglo još veće iznenađenje!…

Kopao bazen u dvorištu, pa našao zlato! Ne, stvarno! Brže bolje pozvao nadležne, ali je onda stiglo još veće iznenađenje!

Kurir pre 51 minuta
Ruski napredak u Donjecku: Vojska prekinula vezu između Limana i Izjuma

Ruski napredak u Donjecku: Vojska prekinula vezu između Limana i Izjuma

Kurir pre 45 minuta
Australija opsednuta sokolovima iz Melburna koji su postali internet zvezde (VIDEO)

Australija opsednuta sokolovima iz Melburna koji su postali internet zvezde (VIDEO)

Politika pre 11 minuta
Evropske snage spasile 24 mornara sa tankera koji su napali pirati kod obala Somalije

Evropske snage spasile 24 mornara sa tankera koji su napali pirati kod obala Somalije

Politika pre 41 minuta
Tramp se sastao s Orbanom: Mađarska dobila izuzeće od američkih sankcija na ruske energente

Tramp se sastao s Orbanom: Mađarska dobila izuzeće od američkih sankcija na ruske energente

Danas pre 1 sat