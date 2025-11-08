Ruski napredak u Donjecku: Vojska prekinula vezu između Limana i Izjuma

Rusija je presekla putnu vezu između Limana i Izjuma i nastavlja napredovanje duž istočnog fronta.

Prema najnovijim izveštajima, ruske snage su ušle u južne delove Limana i zauzele delove Drobiševa, dok se ukrajinska odbrana povlači prema poslednjim uporištima u Stavkama. Istovremeno, Moskva širi prisustvo kod Kupjanska i napreduje ka Seversku. Ruski izvori sa terena javljaju da su Oružane snage RF uspele da preseku liniju komunikacije između Limana i Izjuma. Istovremeno, ruska vojska je sa juga ušla u dodatne delove Limana i probila ukrajinske položaje u pravcu