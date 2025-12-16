Država Vašington naredila hitnu evakuaciju u tri predgrađa Sijetla

Danas pre 3 sata  |  Index.hr
Država Vašington naredila hitnu evakuaciju u tri predgrađa Sijetla

Vlasti u američkoj saveznoj državi Vašington izdale su u ponedeljak naredbu za hitnu evakuaciju stanovništva u tri južna predgrađa Sijetla, nakon što je nasip popustio usled nedelju dana neprekidnih i obilnih kiša.

Naredba okruga King odnosi se na domove i poslovne objekte u delovima Kenta, Oburna i Tukvile, istočno od reke Grin. Istovremeno, Nacionalna meteorološka služba (NWS) objavila je upozorenje na bujične poplave koje se odnosi na gotovo 47.000 ljudi. Do proboja nasipa došlo je nakon sedmice u kojoj su zabeleženi rekordni vodostaji, što je već ranije pokrenulo masovne evakuacije, prenosi Index.hr. Izuzetno snažan meteorološki sistem, poznat kao „atmosferska reka“,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Popustila brana: Naređena hitna evakuacija stanovništva u američkom gradu: "Delujte brzo da biste zaštitili svoj život" (foto…

Popustila brana: Naređena hitna evakuacija stanovništva u američkom gradu: "Delujte brzo da biste zaštitili svoj život" (foto, video)

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vašingtonpoplave

Svet, najnovije vesti »

Da li će Tramp dobiti svoj koridor u srcu Kavkaza?

Da li će Tramp dobiti svoj koridor u srcu Kavkaza?

Velike priče pre 8 minuta
"Pozivamo na deeskalaciju tenzija i očekujemo od Kine da pokaže uzdržanost" EU osudila opasne akcije kineske obalske straže…

"Pozivamo na deeskalaciju tenzija i očekujemo od Kine da pokaže uzdržanost" EU osudila opasne akcije kineske obalske straže protiv filipinskih ribarskih brodova

Kurir pre 2 sata
EU uvela sankcije poslovnim ljudima povezanim sa "flotom iz senke": Maskirali poreklo nafte kako bi izbegli međunarodne zabrane…

EU uvela sankcije poslovnim ljudima povezanim sa "flotom iz senke": Maskirali poreklo nafte kako bi izbegli međunarodne zabrane

Kurir pre 2 sata
Luvr danas zatvoren zbog štrajka: Preko 400 zaposlenih traži bolje uslove rada

Luvr danas zatvoren zbog štrajka: Preko 400 zaposlenih traži bolje uslove rada

Kurir pre 2 sata
Tusk: Vidljivo je jedinstvo Amerike, Evrope i Ukrajine prema Rusiji

Tusk: Vidljivo je jedinstvo Amerike, Evrope i Ukrajine prema Rusiji

Politika pre 3 sata