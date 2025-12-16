"Pozivamo na deeskalaciju tenzija i očekujemo od Kine da pokaže uzdržanost" EU osudila opasne akcije kineske obalske straže protiv filipinskih ribarskih brodova

Evropska unija (EU) je danas saopštila da osuđuje nedavne opasne akcije kineske obalske straže u Južnom kineskom moru protiv filipinskih ribarskih brodova - razmeštanje vodenih topova i sečenje sidrene užadi, i pozvala Kinu da se uzdrži od upotrebe sile.

Portparol EU je naveo da su te akcije ugrozile bezbednost života na moru, jer su dovele do povreda civila i podrile zakonito ostvarivanje pomorskih prava, saopštila je Evropska služba za spoljne poslove (EEAS). Evropska unija podseća da je Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora pravni okvir koji reguliše sve aktivnosti u okeanima i morima, i da je treba uvek poštovati, naveo je portparol i dodao da je arbitražna odluka iz 2016. konačna i pravno obavezujuća za