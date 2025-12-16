Zamenik ruskog šefa diplomatije: Nadomak smo diplomatskog rešenja za kraj rata u Ukrajini

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je danas za američki ABC da veruje da su „nadomak“ diplomatskog rešenja koje bi okončalo rat u Ukrajini. „Spremni smo da postignemo dogovor“, rekao je Rjabkov u trenutku kada su i iz američke administracije nagovestili da bi mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine mogao biti bliže nego ikada, prenosi Index. Uprkos optimističnom tonu, Rjabkov je ponovio zahteve Moskve koje Kijev odbacuje kao