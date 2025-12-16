Zamenik ruskog šefa diplomatije: Nadomak smo diplomatskog rešenja za kraj rata u Ukrajini

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Zamenik ruskog šefa diplomatije: Nadomak smo diplomatskog rešenja za kraj rata u Ukrajini
Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je danas za američki ABC da veruje da su „nadomak“ diplomatskog rešenja koje bi okončalo rat u Ukrajini. „Spremni smo da postignemo dogovor“, rekao je Rjabkov u trenutku kada su i iz američke administracije nagovestili da bi mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine mogao biti bliže nego ikada, prenosi Index. Uprkos optimističnom tonu, Rjabkov je ponovio zahteve Moskve koje Kijev odbacuje kao
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Putinov čovek tvrdi da je Rusija spremna za mir: Ipak, samo pod ovim skandaloznim uslovima: "Ustupke ne pravimo!"

Putinov čovek tvrdi da je Rusija spremna za mir: Ipak, samo pod ovim skandaloznim uslovima: "Ustupke ne pravimo!"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

U Srbiji od sredine dana postepeno razvedravanje, u Bačkoj i Sremu niska oblačnost i magla

U Srbiji od sredine dana postepeno razvedravanje, u Bačkoj i Sremu niska oblačnost i magla

RTV pre 29 minuta
Država Vašington naredila hitnu evakuaciju u tri predgrađa Sijetla

Država Vašington naredila hitnu evakuaciju u tri predgrađa Sijetla

Danas pre 19 minuta
Šok obrt! Napadač na Univerziteta Braun i dalje na slobodi! Policija pustila muškarca koji je bio zadržan: Dvoje mrtvih, 9…

Šok obrt! Napadač na Univerziteta Braun i dalje na slobodi! Policija pustila muškarca koji je bio zadržan: Dvoje mrtvih, 9 povređenih

Blic pre 39 minuta
Putinov saveznik kaže da podržava Trampa "Sjajan čovek što je pokrenuo ovo pitanje"

Putinov saveznik kaže da podržava Trampa "Sjajan čovek što je pokrenuo ovo pitanje"

Alo pre 9 minuta
Udario snažan zemljotres: Trese se tlo u Pakistanu

Udario snažan zemljotres: Trese se tlo u Pakistanu

Alo pre 34 minuta