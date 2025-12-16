Putinov čovek tvrdi da je Rusija spremna za mir: Ipak, samo pod ovim skandaloznim uslovima: "Ustupke ne pravimo!"

Visoki ruski zvaničnik Sergej Rjabkov je izjavio da postoji nade za diplomatsko rešenje sukoba u Ukrajini Glavna prepreka sporazumu ostaje ruska kontrola nad okupiranim teritorijama Ukrajine, koju Kijev ne prihvata Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je u intervjuu za američki ABC da veruje kako su strane u ratu "na ivici" diplomatskog rešenja koje bi okončalo ruski rat protiv Ukrajine. "Spremni smo da postignemo sporazum", rekao je