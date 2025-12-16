Putinov čovek tvrdi da je Rusija spremna za mir: Ipak, samo pod ovim skandaloznim uslovima: "Ustupke ne pravimo!"

Blic pre 3 sata
Putinov čovek tvrdi da je Rusija spremna za mir: Ipak, samo pod ovim skandaloznim uslovima: "Ustupke ne pravimo!"
Visoki ruski zvaničnik Sergej Rjabkov je izjavio da postoji nade za diplomatsko rešenje sukoba u Ukrajini Glavna prepreka sporazumu ostaje ruska kontrola nad okupiranim teritorijama Ukrajine, koju Kijev ne prihvata Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je u intervjuu za američki ABC da veruje kako su strane u ratu "na ivici" diplomatskog rešenja koje bi okončalo ruski rat protiv Ukrajine. "Spremni smo da postignemo sporazum", rekao je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zamenik ruskog šefa diplomatije: Nadomak smo diplomatskog rešenja za kraj rata u Ukrajini

Zamenik ruskog šefa diplomatije: Nadomak smo diplomatskog rešenja za kraj rata u Ukrajini

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

Luvr danas zatvoren zbog štrajka: Preko 400 zaposlenih traži bolje uslove rada

Luvr danas zatvoren zbog štrajka: Preko 400 zaposlenih traži bolje uslove rada

Kurir pre 5 minuta
Tusk: Vidljivo je jedinstvo Amerike, Evrope i Ukrajine prema Rusiji

Tusk: Vidljivo je jedinstvo Amerike, Evrope i Ukrajine prema Rusiji

Politika pre 5 minuta
Država Vašington naredila hitnu evakuaciju u tri predgrađa Sijetla

Država Vašington naredila hitnu evakuaciju u tri predgrađa Sijetla

Danas pre 40 minuta
EU uvela sankcije poslovnim ljudima povezanim sa "flotom iz senke": Maskirali poreklo nafte kako bi izbegli međunarodne zabrane…

EU uvela sankcije poslovnim ljudima povezanim sa "flotom iz senke": Maskirali poreklo nafte kako bi izbegli međunarodne zabrane

Kurir pre 1 sat
Francuski brod se nasukao, izgubio snagu, zapeo o stene. Podigli helikoptere, poslali spasilačke brodove, izviđački avion...

Francuski brod se nasukao, izgubio snagu, zapeo o stene. Podigli helikoptere, poslali spasilačke brodove, izviđački avion...

Alo pre 1 sat