Pijani vozač se direktno zakucao u policijsko vozilo: Snimak udesa u Minesoti (video)

Vozač koji je navodno vozio pod dejtvom alkohola udario je u prazan policijski automobil u Mineapolisu u američkoj državi Minesota u petak uveče.

Sudar je prijavljen neposredno pre 22 časa po lokalnom vremenu. Sudar koji je snimljen kamerama Ministarstva saobraćaja Minesote i podeljen na društvenim mrežama od strane "MN Crime-a". MINNEAPOLIS: MnDOT traffic cameras captured a Trooper's squad car being struck by a driver on westbound I-94 near Franklin Ave. just before 10:30 p.m. The Trooper is uninjured and one person in the other vehicle is reported to have leg pain. The Trooper was assisting on an…