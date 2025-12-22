Pijani vozač se direktno zakucao u policijsko vozilo: Snimak udesa u Minesoti (video)

Alo pre 44 minuta
Pijani vozač se direktno zakucao u policijsko vozilo: Snimak udesa u Minesoti (video)

Vozač koji je navodno vozio pod dejtvom alkohola udario je u prazan policijski automobil u Mineapolisu u američkoj državi Minesota u petak uveče.

Sudar je prijavljen neposredno pre 22 časa po lokalnom vremenu. Sudar koji je snimljen kamerama Ministarstva saobraćaja Minesote i podeljen na društvenim mrežama od strane "MN Crime-a". MINNEAPOLIS: MnDOT traffic cameras captured a Trooper's squad car being struck by a driver on westbound I-94 near Franklin Ave. just before 10:30 p.m. The Trooper is uninjured and one person in the other vehicle is reported to have leg pain. The Trooper was assisting on an…
Otvori na alo.rs

Minesota »

NBA liga kaznila trenera Minesote

NBA liga kaznila trenera Minesote

B92 pre 3 sata
Edvards uzeo meru Gildžes-Aleksanderu, Minesota "pojela" Oklahomu

Edvards uzeo meru Gildžes-Aleksanderu, Minesota "pojela" Oklahomu

Euronews pre 1 dan
"Atomski mrav" uništio Šeja u ludoj završnici! Minesota pokazala kako se pobeđuje Oklahoma: Pogledajte kako je Edvards…

"Atomski mrav" uništio Šeja u ludoj završnici! Minesota pokazala kako se pobeđuje Oklahoma: Pogledajte kako je Edvards "zalepio" MVP za pobedu!

Kurir pre 1 dan
Jokić dobio recept od NBA zvezde, ovako se zaustavlja MVP

Jokić dobio recept od NBA zvezde, ovako se zaustavlja MVP

Telegraf pre 1 dan
Minesota srušila lidera Zapada, Vučević slavio u Klivlendu

Minesota srušila lidera Zapada, Vučević slavio u Klivlendu

Sport klub pre 1 dan
Edvardsova strela u srce šampiona - Oklahoma ponovo izgubila

Edvardsova strela u srce šampiona - Oklahoma ponovo izgubila

RTS pre 1 dan
"Novi Džordan" pobedio Šeja i Oklahomu: Najbolji NBA tim više nije nepobediv

"Novi Džordan" pobedio Šeja i Oklahomu: Najbolji NBA tim više nije nepobediv

Mondo pre 1 dan
Minesota »

Ključne reči

Minesota

Svet, najnovije vesti »

Pijani vozač se direktno zakucao u policijsko vozilo: Snimak udesa u Minesoti (video)

Pijani vozač se direktno zakucao u policijsko vozilo: Snimak udesa u Minesoti (video)

Alo pre 44 minuta
Vraćena fotografija iz Epstajnovih dokumenata na kojoj je Tramp. Oglasilo se Ministarstvo pravde: "Pregledali smo je..."

Vraćena fotografija iz Epstajnovih dokumenata na kojoj je Tramp. Oglasilo se Ministarstvo pravde: "Pregledali smo je..."

Blic pre 49 minuta
Umerov: Američka i ukrajinska delegacija na Floridi rade na planu od 20 tačaka

Umerov: Američka i ukrajinska delegacija na Floridi rade na planu od 20 tačaka

Politika pre 49 minuta
Razbijanje zdesna

Razbijanje zdesna

Radar pre 1 sat
"Hteli su da smrve Rusiju, a smrvili su Evropu" Orban se ponovo oglasio: "To je cena loših odluka"

"Hteli su da smrve Rusiju, a smrvili su Evropu" Orban se ponovo oglasio: "To je cena loših odluka"

Blic pre 59 minuta