Umerov: Američka i ukrajinska delegacija na Floridi rade na planu od 20 tačaka

Sastancima su se priključili i savetnici za nacionalnu bezbednost evropskih zemalja kako bi se razmotrio zajednički strateški pristup između Ukrajine, SAD i Evrope

KIJEV – Na sastanku američke i ukrajinske delegacije na Floridi dve strane su u protekla tri dana radile na planu od 20 tačaka vezanom za bezbednosne garancije Kijevu, naveo je danas sekretar ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov. On je na svom Telegram kanalu dodao da su se dve delegacije dogovorile o stavovima oko multilateralnog okvirnog sporazuma o bezbednosnim garancijama, kao i o bilateralnom sporazumu vezanom za garancije, a