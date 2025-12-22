Umerov: Američka i ukrajinska delegacija na Floridi rade na planu od 20 tačaka

Politika pre 5 sati
Umerov: Američka i ukrajinska delegacija na Floridi rade na planu od 20 tačaka

Sastancima su se priključili i savetnici za nacionalnu bezbednost evropskih zemalja kako bi se razmotrio zajednički strateški pristup između Ukrajine, SAD i Evrope

KIJEV – Na sastanku američke i ukrajinske delegacije na Floridi dve strane su u protekla tri dana radile na planu od 20 tačaka vezanom za bezbednosne garancije Kijevu, naveo je danas sekretar ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov. On je na svom Telegram kanalu dodao da su se dve delegacije dogovorile o stavovima oko multilateralnog okvirnog sporazuma o bezbednosnim garancijama, kao i o bilateralnom sporazumu vezanom za garancije, a
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Razrađen plan od 20 tačaka Ukrajinska delegacija na Floridi: "Prioritet je da se zaustavi ubijanje"

Razrađen plan od 20 tačaka Ukrajinska delegacija na Floridi: "Prioritet je da se zaustavi ubijanje"

Blic pre 5 sati
Posebna pažnja je na vremenskim rokovima: Vitkof o sastanku sa Ukrajincima i razvoju plana od 20 tačaka

Posebna pažnja je na vremenskim rokovima: Vitkof o sastanku sa Ukrajincima i razvoju plana od 20 tačaka

Alo pre 6 sati
Mirovni plan za Ukrajinu: Vitkof otkriva detalje razgovora u Majamiju

Mirovni plan za Ukrajinu: Vitkof otkriva detalje razgovora u Majamiju

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaKijev

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Ušakov: Rusija očekuje da se sporazumi postignuti na Aljasci poštuju; Vitkof sa Floride: Zajednički…

UKRAJINSKA KRIZA: Ušakov: Rusija očekuje da se sporazumi postignuti na Aljasci poštuju; Vitkof sa Floride: Zajednički prioritet je kraj rata

RTV pre 9 minuta
Epstinovi dosijei – američko Ministarstvo pravde ponovo objavilo fotografiju sa Trampom

Epstinovi dosijei – američko Ministarstvo pravde ponovo objavilo fotografiju sa Trampom

RTS pre 9 minuta
Algoritam je udario na Evropu

Algoritam je udario na Evropu

Velike priče pre 1 sat
Evo šta se desi u robotaksijima kad nestane struja u San Francisku: Putnici ostali zaglavljeni u saobraćaju! (video)

Evo šta se desi u robotaksijima kad nestane struja u San Francisku: Putnici ostali zaglavljeni u saobraćaju! (video)

Kurir pre 49 minuta
Marina iz srpskog komšiluka deo Epstajnovih dosijea. Cure nove skandalozne informacije o pedofilu: Desetine hiljada evra…

Marina iz srpskog komšiluka deo Epstajnovih dosijea. Cure nove skandalozne informacije o pedofilu: Desetine hiljada evra isplaćeno ovoj ženi

Blic pre 34 minuta