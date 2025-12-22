Mirovni plan za Ukrajinu: Vitkof otkriva detalje razgovora u Majamiju

Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof izjavio je danas da su prethodna tri dana sa ukrajinskom delegacijom u Majamiju vođeni „produktivni i konstruktivni“ razgovori o mirovnom planu američkog predsednika Donalda Trampa i o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

Vithof je na društvenoj mreži Iks naveo da bi rešavanje sukoba u Ukrajini trebalo da dovede ne samo do prekida borbi, već i da postane osnova za stabilnu budućnost. Istakao je da su u razgovorima sa delegacijom Ukrajine razmatrana četiri ključna dokumenta: dalji razvoj plana od 20 tačaka, koordinacija stavova o multilateralnom okviru bezbednosnih garancija, koordinacija stavova o okviru američkih bezbednosnih garancija za Ukrajinu i dalji razvoj plana za