Posebna pažnja je na vremenskim rokovima: Vitkof o sastanku sa Ukrajincima i razvoju plana od 20 tačaka

Američki specijalni izaslank Stiv Vitkof rekao je da je poseban sastanak u formatu SAD - Ukrajina održan je na Floridi, ističući da je fokus sastanka bio na dokumentima koji se odnose na dalji razvoj plana od 20 tačaka, usklađivanje stavova o međunarodnim i američkim bezbednosnim garancijama za Kijev kao i na dalji razvoj ekonomskog plana.

''Tokom poslednja tri dana na Floridi, ukrajinska delegacija održala je niz produktivnih i konstruktivnih sastanaka sa američkim i evropskim partnerima. Posebna pažnja posvećena je diskusiji o vremenskim rokovima i redosledu sledećih koraka. Ukrajina ostaje u potpunosti posvećena postizanju pravednog i održivog mira'', napisao je Vitkof na svom nalogu na mreži Iks. Istakao je da je zajednički prioritet zaustavljanje rata, postizanje dogovora oko bezbednonsih