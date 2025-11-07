Zelenski: Rusija je u oktobru pretrpela najveće gubitke od početka rata

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je u oktobru ruska vojska pretrpela najveće gubitke na frontu, od početka opšteg rata protiv Ukrajine u februaru 2022. godine.

Zelenski je na konferenciji za novinare posle sednice Državne dume rekao i da je u oktobru ruska vojska izgubila 25.000 svojih pripadnika, zahvaljujući napadima ukrajinskih bespilotnih letelica, prenosi Ukrinform. "Evo jasne brojke, jer je sve ovo sa video potvrdom. Kao što znate, imamo program i dajemo dodatne poene za odgovarajuće akcije sa video potvrdom. I zato, evo jasne brojke. Plus, računamo bez video potvrde, još 2.00, 3.000 (gubitaka). Ovo je najveći broj