Orban: Imam nekoliko ideja o okončanju sukoba u Ukrajini

Imam nekoliko ideja o okončanju sukoba u Ukrajini i izložiću ih šefu Bele kuće, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban pred sastanak sa američkim liderom Donaldom Trampom u Vašingtonu.

– Imamo nekoliko ideja i predstavićemo ih. Jedini koji se zalažu za mir u Ukrajini su SAD i mala Mađarska u Evropi – naveo je mađarski premijer. Orban je, istovremeno, napomenuo da je došao u Sjedinjene Države kako bi što više pomogao mirovnim naporima američkog predsednika. – Zapadni svet je napravio ogromnu grešku pre nekoliko godina po pitanju sukoba u Ukrajini i to treba zaustaviti – poručio je on. Prethodni američki predsednik Džozef Bajden je faktički