Kopao bazen u dvorištu, pa našao zlato! Ne, stvarno! Brže bolje pozvao nadležne, ali je onda stiglo još veće iznenađenje!…

Lokalne vlasti u Francuskoj u četvrtak su saopštile da je neimenovani muškarac otkrio zlatne poluge i novčiće vredne oko 700.000 evra dok je kopao bazen u svojoj bašti.

Muškarac, čije ime nije objavljeno, pronašao je blago u svojoj kući u gradu Nevil na Soni u blizini Liona u maju i prijavio ga Regionalnoj direkciji za kulturu. Zvaničnici su upravo presudili da može da ga zadrži, jer nije bilo znakova da je u pitanju arheološko blago, rekao je portparol lokalnih vlasti. Nema naznaka o tome kako je dospelo tamo, a prethodni vlasnik zemljišta je preminuo, dodao je portparol. Pet zlatnih poluga i mnogo novčića pronađeni su u