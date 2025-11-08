Evropske snage spasile 24 mornara sa tankera koji su napali pirati kod obala Somalije

Posada se zaključala u utvrđeni prostor unutar broda

Evropske pomorske snage spasile su 24 mornara sa tankera pod malteškom zastavom koji su pirati napali u blizini obale Somalije. Tanker Hellas Aphrodite, koji je prevozio benzin iz Indije u Južnu Afriku, napadnut je u četvrtak kada su naoružani pirati otvorili vatru iz mitraljeza i ručnih raketnih bacača pre nego što su se ukrcali na brod. Posada se zaključala u utvrđeni prostor unutar broda, dok su napadači preuzeli kontrolu nad plovilom. Španski ratni brod ESPS