Moćne zveri već učestvuju u operacijama protiv DžIHADISTA: Rusija isporučila Siriji Migove 29!

Pravda pre 26 minuta | Tanjug

Ruska ambasada u Siriji potvrdila je isporuku borbenih aviona MiG-29 toj arapskoj republici.

"Sirijska regularna armija primila je drugu seriju MiG-29 iz Rusije u okviru odbrambene saradnje naših naroda. Sirija je već počela da koristi te avione u svojim misijama", saopštila je ambasada na Tviteru, navodi agencija Tas. #SYRIA | Syrian Arab Army received the second batch of advanced MiG-29 fighter jets from #Russia - in the framework of military & technical cooperation between our countries. Syrian already begin to carry out missions on those planes |