Zašto Severni pol „beži“ od Kanade ka Sibiru

Danas pre 3 sata | Piše: BBC News na srpskom

Evropski naučnici misle da sada pouzdano mogu da objasne šta dovodi do pomeranja Severnog magnetnog pola.

On se poslednjih godina pomerio od Kanade ka Sibiru. A to brzo pomeranje dovelo je do češćih ažuriranja navigacionih sistema, uključujući one koji upravljaju funkcijama mapiranja u pametnim telefonima. Ovaj tim, koji je vođen sa Univerziteta u Lidsu, kaže da to ponašanje može da se objasni nadmetanjem dva magnetska „mehura“ na ivici Zemljinog spoljnog jezgra. Promene u tokovima otopljenog materijala u unutrašnjosti planete izmenile su odnose snaga gornjih regiona