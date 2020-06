Rok za prijavu za 100 evra ističe u ponoć

Glas Amerike pre 1 sat

BEOGRAD — U petak u ponoć ističe rok za prijavljivanje građana za jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra.

Građani se mogu registrovati tokom dana na portalu Uprave za trezor https://idp.trezor.gov.rs/ ili putem telefona na broj 0800 101 100. Ministar finansiija Siniša Mali rekao je da se za pomoć do sada prijavilo 6,2 miliona ljudi, navodi se u saopštenju minsitarstva. Do sada je 100 evra isplaćeno većini prijavljenih, a preostalih 75 hiljada građana može da očekuje isplatu do ponedeljka 8. juna. U slučaju eventualnih problema sa isplatom građani mogu da pozovu broj