EU počinje otvarati vanjske granice u julu

Slobodna Evropa pre 5 sati

Evropska unija u potpunosti će otvoriti unutrašnje granice do kraja juna i počet će s ukidanjem putnih ograničenja u i iz drugih zemalja u julu, saopćila je u petak komesarka za unutrašnju politiku Ylva Johansson. Johansson je kazala na konferenciji za novinare, a nakon video konferencije ministara unutrašnjih poslova članica EU, da će većina vlada država članica Unije ukinuti unutrašnje granične kontrole do 15. juna, ali da će nekima trebati i do kraja mjeseca da