Vučić obelodanio sjajnu vest: Imamo najbrže rastuću ekonomiju Evrope u prvom kvartalu!

Kurir pre 42 minuta

U prvom kvartalu Srbija ima najbrže rastuću ekonomiju u Evropi, kazao je predsednik Aleksandar Vučić. "Dobili smo podatke za Irsku i Maltu, njih smo čekali.

Formalno i zvanično Srbija je najbrža rastuća ekonomija cele Evrope u prvom kvartalu, po Evrostatu", rekao je Vučić za TV Pančevo. Prema njegovim rečima, Irska je "rasla" 0,5 odsto BDP-a, a Malta 1,2 odsto u prvom kvartalu. "Ja sam na to ponosan. Niko nikada u Srbiji nije pomislio da će to moći da se uradi", rekao je Vučić. Srbija je u prvom kvartalu zabeležila rast od pet odsto BDP-a. On se osvrnuo i na stanje u svetu nastalo zbog pandemije. Predsednik Srbije