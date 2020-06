Varljivo proleće u Srbiji – smena Sunca i oblaka

RTS pre 4 sata

Prognoze meteorologa kažu da se vreme narednih dana neće menjati. Vlada varljivo proleće. Ostajemo pod uticajem toplog vazduha.

Danas se očekuje promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren jugozapadni. Najniža temeperatura biće od 13 do 17 stpeeni, a najviša dnevna od 24 do 27 stpeni. Slične vremenske prilike se očekuju i narednih dana. Biće nam potreban i zaklon od sunca ali i kišobran. U ponedeljak će najniža temperatura biti od 12 do 18 stepeni, a najviša od 25 do 27.