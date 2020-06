Monako i Obradović se razišli! Ova Sašina izjava razgalila navijače Zvezde, a žali samo zbog jedne stvari!

Blic sport pre 1 sat | D.M. - M.Đ.

Monako je zvanično objavio kraj saradnje sa srpskim stručnjakom.

Saša Obradović je na putu da se pridruži Crvenoj zvezdi sa kojom je dovođen u vezu prethodnih nedelja. - Bila je to veoma teška odluka za mene da napusti Monaka, ali je izazov koji mi je ponudila Crvena zvezda prevagnuo. Takmičenje u Evroligi i činjenica da je to klub i grad koji je gledao kako dolazim do najvišeg nivoa. Moja najveća žal je što nisam uspeo da završim posao sa Monakom - rekao je Obradović za klupski sajt. Obradović će zameniti Dragana Šakotu na