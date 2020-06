Takav se rađa jednom u 1.000 godina, pevao je iz duše, drugačije nije znao: 12 godina bez kralja romske muzike

Blic pre 1 sat | BRANKO JANAČKOVIĆ

Šaban je uvek pevao iz duše, sa puno emocija, on i nije znao drugačije.

On nije znao kada peva da je to što izvodi jedna vrsta džeza ili bluza, ali svih njegovih 700 pesama imaju tu neku setu u sebi. Svaka je kao roman, kao da čitaš knjigu. Nije slučajno zbog čega je on bio jedan od najvećih muzičara ne samo u Nišu i Srbiji nego i u staroj Jugoslaviji. Ovim rečima kralja romske muzike opisuje poznati niški muzičar Nebojša Saitović - Neša Saita, koji od 2008. godine vodi "Crne mambe", bend koji nastavlja tradiciju orkestra sa kojim je