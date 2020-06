Kon: U Beogradu više od 250 ljudi na posmatranju zato što su bili u kontaktu sa zaraženima

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je poslednjih dana samo u Beogradu više od 250 ljudi na posmatranju zato što se vode kao kontakti sa onima kod kojih je potvrđena zaraza korona virusom, a da su se pojavila i nova žarišta u Tutinu i Novom Pazaru, gde je nakon proslave Bajrama došlo do skoka broja zaraženih.

Kon je za televiziju Pink rekao da je „sigurno lošije to što imamo povećanje (broja slučajeva korona virusa) nego da ga nema“ ali da su sva nova žarišta stavljena pod kontrolu i da su pod nadzorom. Prema njegovim rečima korona virus se u Beogradu pojavio u jednom vrtiću, kod zaposlenog u toj ustanovi, kao i u studentskim domovima. „S tim da je do sada u studentskim domovima potvrđeno samo osam slučajeva, broj od 20 koji se pominje u medijima računa i one koji su