Protest podrške studentkinji Nikolini koja je optužila Marka Krička za pretnje silovanjem: Stavili policajke da čuvaju zgradu JZO

Nova ekonomija pre 2 sata
Protest podrške studentkinji Nikolini koja je optužila Marka Krička za pretnje silovanjem: Stavili policajke da čuvaju zgradu…
Na poziv studenata, građani su se oko 10.30 okupili u parku na Mostarskoj petlji u Beogradu, u znak podrške studentkinji Fakulteta političkih nauka Nikolini Sinđelić, koja je optužila optužila komandanta Jedinice za zaštitu posebnih ličnosti i objekata (JZO) Marka Krička za fizičko zlostaljanje i pretnju silovanjem prilikom privođenja nakon protesta. Okupljeni su potom otišli do sedišta JZO, a onda i do Vlade Srbije. Okupljene građanke imaju transparente „Nasilje
N1 Info pre 10 minuta
N1 Info pre 45 minuta
RTV pre 1 sat
Vreme pre 1 sat
N1 Info pre 2 sata
N1 Info pre 2 sata
BBC News pre 2 sata
N1 Info pre 10 minuta
N1 Info pre 45 minuta
Naslovi.ai pre 15 minuta
Naslovi.ai pre 30 minuta
Serbian News Media pre 29 minuta