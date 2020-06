KON: Situacija pomalo zabrinjava, možemo da vratimo određene mere

Moj Novi Sad pre 43 minuta

"I dalje imamo epidemiju, tako da možemo vratiti određene mere, poput zabrane javnog okupljanja", rekao je epidemiolog dr Predrag Kon.

On je povodom porasta broja novozaraženih korona virusom za "Blic" dodao i da, ako i dođe do drugog talasa, smatra da neće biti potrebe za ponovnim uvođenjem vanrednog stanja. Od 5.239 osoba koje su testirane do juče u 15 sati, njih 69 je bilo pozitivno, što govori o porastu broja obolelih, s obzirom na to da smo pre desetak dana imali drastično manje zaraženih. Dobra vest je da minulog dana nije bilo preminulih, dok je na respiratorima 15 pacijenata, isto koliko i