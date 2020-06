Najposećeniji događaj u Evropi posle korone: Zašto i mi ne možemo kao Srbi? (video)

Mozzart sport pre 3 sata

Slike iz Beograda obišle svet...

Sinoćnoj utakmici polufinala Kupa Srbije u Humskoj između Partizana i Crvene zvezde, po zvaničnim podacima, prisustvovalo 15.803 gledaoca. Agencija Frans pres prenela je danas da je to najveće okupljanje u Evropi od ukidanja zaštitnih mera zbog pandemije korona virusa. AFP u tekstu konstatuje da sve to no nije bilo u suprotnosti sa zakonom i merama koje propisuje država Srbija, pošto su masovna okupljanja dozvoljena u neograničenom broju, međutim napomenuto je da