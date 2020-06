Vučić o uvredama iz Hrvatske: Ne mogu i neću da se izvinjavam za Jasenovac, Oluju, Bljesak...

RTS pre 1 sat

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je, povodom govora mržnje navijača Dinama na zagrebačkim ulicama, u kojem se pominju srpske žene i deca, da to govori o onima koji su to uradili, a ne o Srbiji. Siguran je, kaže, da to nije stav većine hrvatskih građana.

Aleksandar Vučić, koji je obišao fabriku "Budimka" u Požegi, izjavio je da je on kao predsednik Srbije stalna tema hrvatske javnosti, odnosno medija, te ukazao da se to nije dešavalo njegovim prethodnicima, jer je Srbija tada bila slaba. Kad je reč o pretnjama navijača zagrebačkog Dinama "srpskim ženama i deci", kaže da je reč o "skupini koja ne zna šta će od mržnje". "Ti ljudi treba da idu na lečenje, jer su pedofili, a i silovatelji uvek sa pedofilima idu u istu