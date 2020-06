Dačić: Crna Gora radi na svoju štetu!

Vesti online pre 1 sat | Tanjug, Vesti online

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je danas, povodom informacije da je Crna Gora ažurirala spisak zemalja i da još nije otvorila granice za državljane Srbije, da ta zemlja radi na sopstvenu štetu i da je to poruka da je neko nepoželjan.

– Skinuli su Kongo sa spiska gde je ebola, ili Kosovo… Iz aviona se vidi da to što oni rade, rade na sopstvenu štetu. Ako misle da ćemo zbog toga da se brinemo, evo ja sam bio u Grčkoj, gde nas čekaju otvorenih ruku. 15 juna otvaraju granice. Bugarska takođe, Mađarska, BiH – rekao je Dačić na TV Prva. On je kazao da je reč o ljudima koji žele da se zaoštri situacija sa Srbijom zato što im je, kaže, to politički interes i jedini način da opstanu na vlasti. Dačić je