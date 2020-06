Na snazi žuti meteoalarm: Nevreme u Srbiji do kraja nedelje, a evo kada nam stiže pravo leto

Kurir pre 27 minuta

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pred nama je novi promenljivi nestabilniji period uz česte lokalne pljuskove sa grmljavinom i kratkotrajne vremenske nepogode.

Danas će biti svežije, oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, naročito na severu i zapadu zemlje. Vetar će slab i umeren, zapadni i severozapadni, najniža temperatura kretaće se od 13 do 18, a najviša od 23 do 28 stepeni. Narednih sedam dana u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom. U pojedinim krajevima se očekuju jaki pljuskovi sa velikom količinom padavina. Temperatura u većini mesta oko prosečnih vrednosti, od 23 do