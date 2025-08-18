Akademski plenum reagovao na izjave Ane Brnabić o tragediji u Novom Sadu

Glas Šumadije pre 3 sata  |  Petar Nikolić
Akademski plenum reagovao na izjave Ane Brnabić o tragediji u Novom Sadu

Akademski plenum osudio je izjave predsednice Narodne skupštine Srbije Ane Brnabić, koje se odnose na tragediju na novosadskoj železničkoj stanici u kojoj je stradalo 16 ljudi.

Brnabić je, kako se navodi, tragediju označila kao „planiranu diverziju“, što je izazvalo reakciju akademske zajednice. U svom saopštenju Akademski plenum ocenjuje da su ovakve tvrdnje iznete bez dokaza, te da predstavljaju uznemiravanje javnosti i širenje panike. Zbog toga, plenum poziva nadležno tužilaštvo da reaguje i pozove predsednicu Skupštine da iznese dokaze za iznete tvrdnje. U saopštenju se takođe navodi da predsednik Republike nema izvršna ovlašćenja,
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

Za Brnabić pad nadstrešnice 'diverzija', pozivi tužilaštvu da ispita predsednicu parlamenta

Za Brnabić pad nadstrešnice 'diverzija', pozivi tužilaštvu da ispita predsednicu parlamenta

Slobodna Evropa pre 1 sat
Reakcije opozicije na izjavu Brnabić o nadstrešnici

Reakcije opozicije na izjavu Brnabić o nadstrešnici

NIN pre 2 sata
Burne reakcije javnosti na izjavu predsednice Narodne skupštine: Zahtevi da se uključi novosadsko Tužilaštvo

Burne reakcije javnosti na izjavu predsednice Narodne skupštine: Zahtevi da se uključi novosadsko Tužilaštvo

Moj Novi Sad pre 2 sata
Ana Brnabić tvrdi da je nadstrešnica „srušena kao početak obojene revolucije“

Ana Brnabić tvrdi da je nadstrešnica „srušena kao početak obojene revolucije“

Vreme pre 3 sata
Tepić: Samo osoba bez grama morala i pameti može da kaže da je pad nadstrešnice diverzija izvedena da bi počela obojena…

Tepić: Samo osoba bez grama morala i pameti može da kaže da je pad nadstrešnice diverzija izvedena da bi počela obojena revolucija

Pravda pre 3 sata
Nikezić (SSP) traži da tužilaštvo ispita Brnabić zbog tvrdnje da je pad nadstešnice bio diverzija

Nikezić (SSP) traži da tužilaštvo ispita Brnabić zbog tvrdnje da je pad nadstešnice bio diverzija

Novi magazin pre 3 sata
Milivojević (DS): Više javno tužilaštvo u Novom Sadu odmah da sasluša Anu Brnabić

Milivojević (DS): Više javno tužilaštvo u Novom Sadu odmah da sasluša Anu Brnabić

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeNovi SadTužilaštvoKragujevacAna Brnabić

Društvo, najnovije vesti »

Studenti u blokadi: Ne vodite životinje i decu večeras na protest

Studenti u blokadi: Ne vodite životinje i decu večeras na protest

Danas pre 35 minuta
Kočija crne sablasti

Kočija crne sablasti

Danas pre 45 minuta
„Sve smo mi Nikolina“: Sutra u 10.30 protest, zahteva se smena Krička

„Sve smo mi Nikolina“: Sutra u 10.30 protest, zahteva se smena Krička

Danas pre 45 minuta
„Jug se umiriti ne može“- Najavljen niz protesta u gradovima na jugu Srbije

„Jug se umiriti ne može“- Najavljen niz protesta u gradovima na jugu Srbije

Danas pre 55 minuta
Uhapšenom tviterašu Kristal Met Dejmonu nije omogućeno da ode na skener glave, advokatu se nedozvoljava da ga vidi

Uhapšenom tviterašu Kristal Met Dejmonu nije omogućeno da ode na skener glave, advokatu se nedozvoljava da ga vidi

Danas pre 1 sat