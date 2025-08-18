Akademski plenum reagovao na izjave Ane Brnabić o tragediji u Novom Sadu

Akademski plenum osudio je izjave predsednice Narodne skupštine Srbije Ane Brnabić, koje se odnose na tragediju na novosadskoj železničkoj stanici u kojoj je stradalo 16 ljudi.

Brnabić je, kako se navodi, tragediju označila kao „planiranu diverziju“, što je izazvalo reakciju akademske zajednice. U svom saopštenju Akademski plenum ocenjuje da su ovakve tvrdnje iznete bez dokaza, te da predstavljaju uznemiravanje javnosti i širenje panike. Zbog toga, plenum poziva nadležno tužilaštvo da reaguje i pozove predsednicu Skupštine da iznese dokaze za iznete tvrdnje. U saopštenju se takođe navodi da predsednik Republike nema izvršna ovlašćenja,