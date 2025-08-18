Ana Brnabić tvrdi da je nadstrešnica „srušena kao početak obojene revolucije“

Potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić pozvao je Tužilaštvo da odmah ispita Brnabić o saznanjima koje navodno ima o padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu

Iako se činilo da je to nemoguće, i da smo čuli čitav repertoar njenih neprimerenih i neutemelejenih izjava, predsednica Skupštine Srbije i visoka funkcionerka Srpske napredne stranke Ana Brnabić uspela je da zaprepasti javnost svojom tvrdnjom da je nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu „srušena kao početak obojene revolucije“. „Ja danas, ako me pitate da li mislim da je nadstrešnica pala, da je bio nesrećan slučaj? Ne! Ne mislim. Mislim da je sve ovo