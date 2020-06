Jeremić: Za koga god glasali 21. juna, daćete podršku vlasti

Nova pre 38 minuta | Autor:Fonet

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić pozvao je građane da 21. juna ne izađu na "lažne izbore", a da ako to ipak hoće ili moraju da učine, glasaju za listu predsednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, jer je to "najpoštenije". “Za koga god glasali 21. juna, daćete podršku vlasti. Zato je najbolje da ne glasate, ako ste slobodni da napravite izbor. No, ako ipak hoćete, ili možda morate na izbore, jer ste naterani ili ucenjeni, onda je najbolje da glasate