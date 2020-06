Kakve bi posljedice imalo povlačenje vojnika SAD-a iz Njemačke?

Al Jazeera pre 16 minuta

Trumpova poruka o povlačenju iz Njemačke može biti prvi korak, smatra Denis Avdagić, sigurnosni analitičar.

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će smanjiti broj vojnika te zemlje u Njemačkoj, i to gotovo za 9.500, što je potez kojim želi kazniti, prema njegovim riječima, Berlin. Ono što je upitno, smatra Denis Avdagić, sigurnosni analitičar INMS-a, konsultantske kompanije iz Zagreba, jeste može li američki čelnik svoje prijetnje provesti u djelo i da li bi one imale posljedice kakve Trump očekuje. Štite li američki vojnici zaista Njemačku, kako to tvrdi