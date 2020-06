Grenel: Kosovo i Srbija 27. juna u Beloj kući

Danas pre 31 minuta | Piše: RSE

Specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog Kosova i Srbije, Ričard Grenel, objavio je da je od Vlada Kosova i Srbije dobio uveravanja da će privremeno zaustaviti kampanju za povlačenje i traženje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama.

Uz poruku „Sjajne vesti“ (Great news) Grenel je, na Tviteru dodao, „kako bismo se 27. juna sastali u Vašingtonu, u Beloj kući, radi razgovora o dijalogu“, prenosi RSE. Great news! I have received the commitment from the governments of Kosovo and Serbia to temporarily pause the derecognition campaign and the seeking of international memberships in order to meet in Washington, DC at the White House on June 27 for Dialogue discussions. (1/2) — Richard Grenell