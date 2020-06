Otvoren naučno-tehnološki park u Čačku uz prisustvo rukovodstva države i Grada

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Rukovodstvo države i Grada Čačka otvorili su danas u tom gradu naučno-tehnološki park, četvrti u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju da bez digitalizacije nema napretka. „Ovde sam danas video fenomenalne mlade ljude koji znaju da sami stvore ideju i prodaju je. Osetio sam ovde pozitivnu, inovativnu energiju. Želju za rad i velikim uspehom, to je zaista neverovatno“, rekao je Vučić. On je ocenio da je za poslenjih nekoliko godina država uložila u Čačak mnogo novca i da je to najveće ulaganje u istoriji grada. „Izgradili smo auto-put bez kog