AIR Srbija ponovo leti iz Niša

Očekivano je da se let iz Frankfurta vrati u 13:35 časova dok je let JU 1356 ka Nirnbergu planiran za 14:20, sa povratkom na niški aerodrom u 18:50 časova. „Veoma smo zadovoljni što obnavljamo letove iz Niša koji su od izuzetnog značaja za povezanost ovog dela Srbije. Pored letova do Frankfurta (Han) i Nirnberga koji su počeli danas, kao što je i predviđeno, Er Srbija planira da sa Aerodroma Konstantin Veliki od 30. juna počne da leti do još tri destinacije,“