Trudo: Granica Kanade i SAD ostaje zatvorena još 30 dana

Blic pre 20 minuta

Kanadski premijer Džastin Trudo objavio je danas da su se Kanada i Sjedinjene Države složile da za još 30 dana, do 21. jula, produže restriktivne granične mere koje su već na snazi. - To je odluka koja će zaštititi ljude sa obe strane granice dok se mi nastavljamo boriti protiv Kovid-19 - rekao je Trudo. Granica je prvobitno trebala da bude otvorena u aprilu, ali je zatvaranje do sada dva puta produženo i pre najnovije odluke važilo je do 21. juna. Trudo je u