Bocan-Harčenko: Zapad želi da smeni Vučića jer nije priznao Kosovo i odrekao se RS

Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da ;Zapad želi da na čelo Srbije, umesto predsednika Aleksandra Vučića, postavi slabog političara koji bi bio pod potpunom kontrolom Evropske unije.“U stvari, postoji želja da se Vučić smeni i da se na njegovo mesto postavi jedan od lidera (uslovno rečeno, pod navodnicima) koji bi bio sličan onim ljudima koji formalno stoje na vlasti u drugim zemljama, ali su potpuno potčinjeni Evropskoj uniji“,