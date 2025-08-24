Bocan-Harčenko: Zapad želi da smeni Vučića jer nije priznao Kosovo i odrekao se RS

Danas pre 1 sat  |  Beta
Bocan-Harčenko: Zapad želi da smeni Vučića jer nije priznao Kosovo i odrekao se RS
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da ;Zapad želi da na čelo Srbije, umesto predsednika Aleksandra Vučića, postavi slabog političara koji bi bio pod potpunom kontrolom Evropske unije.“U stvari, postoji želja da se Vučić smeni i da se na njegovo mesto postavi jedan od lidera (uslovno rečeno, pod navodnicima) koji bi bio sličan onim ljudima koji formalno stoje na vlasti u drugim zemljama, ali su potpuno potčinjeni Evropskoj uniji“,
Aleksandar Vučić Kosovo Evropska Unija Rusija

